Beyoncé autoriza uso de música na campanha de Kamala

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Beyoncé autorizou a vice-presidente dos EUA e possível candidata do Partido Democrata nas eleições, Kamala Harris para usar a música Freedom na campanha eleitoral. A faixa é parte do álbum Lemonade, de 2016, e conta com a participação do rapper Kendrick Lamar. Considerada um hino de resistência, a música foi usada em 2020 durante os protestos do Black Lives Matter, contra a morte de George Floyd, homem negro asfixiado por um policial durante abordagem.