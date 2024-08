Bernardinho e Ana Paula Araújo engatam namoro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Discretíssimos, mas apaixonados. Ana Paula Araújo, 52 anos, jornalista da TV Globo, está namorando o técnico da seleção de vôlei masculino Bernardinho, 64 anos. A coluna GENTE soube que o namoro foi contado aos quatro ventos por ele aos amigos próximos em Paris, durante as Olimpíadas, feliz da vida. Ana Paula também tem um pé no mundo do esporte. Ela é triatleta. A jornalista namorou por quatro anos o advogado Pedro Corrêa, e mãe de Melissa, 18, do casamento com o empresário Christiano Londres, que durou de 2004 a 2011. Apesar de se seguirem e trocarem likes nas redes sociais, eles ainda não postaram nada juntos. A coluna, que adora o trabalho de ambos, torce pela felicidade.