Barroso canta ‘Evidências’ com estudantes brasileiros em Londres

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, foi filmado em um momento descontraído com estudantes, em Londres, na Inglaterra. Em vídeo, ele aparece cantando o clássico do sertanejo Evidências, da dupla Chitãozinho e Xororó. O ministro participou do Brazil Forum UK, evento de estudantes brasileiros na Universidade de Oxford, realizado em 22 e 23 de junho. No registro que circula nas redes sociais, Barroso aparece abraçado aos jovens, que seguravam copos de cerveja. O tema da edição de 2024 foi “sustentabilidade, inclusão, inovação e equidade”. Barroso é patrono do fórum e participa de todas as edições desde 2016.