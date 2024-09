Barão Vermelho comenta ida de Chitãozinho e Xororó

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Rodrigo Suricato junto com os outros integrantes do Barão Vermelho receberam a coluna GENTE no camarim do palco Sunset momentos antes de subirem ao palco na tarde deste domingo, 15, no Rock in Rio. O grupo, já liderado por Cazuza e Frejat, comentou sobre a polêmica que rondou o pré-Rock in Rio: a chegada do sertanejo no line up do festival. “Acho que sempre teve. Já teve o axé, depois teve a lambada. Sempre tem”, opinou Maurício Barros.

“Rock nacional é um conceito muito amplo. A gente pode falar que no início, a geração vitoriosa da década de 1980, isso foi quase um acidente histórico. A gente estava vindo de uma ditadura, tinha uma geração com muita coisa a dizer e tocar um instrumento era uma das maiores expressões da juventude. Então, eu acho que a principal coisa que mudou é que as pessoas não estão querendo ter mais banda hoje em dia porque realmente dá trabalho. Elas costumam fazer as músicas no quarto. E é um privilégio maravilhoso você poder compartilhar coletivamente de um som. São outros tempos. Não tem porquê ficar falando mal. As pessoas consegue se expressar hoje em dia”, acrescenta Suricato.