Banco desiste de cobrança milionária a Ana Hickmann

O banco Bradesco desistiu da ação de cobrança à apresentadora Ana Hickmann, no valor de R$1.156.822,07, devido a assinaturas falsificadas já comprovadas na Justiça. Alexandre Correa continua respondendo pelo processo, conforme o documento emitido pela defesa do banco:

“Postula o credor pela suspensão dos autos em relação à executada Ana Lucia Hickmann, com fundamento no art. 921 1c/c art. 313, inciso VI2, ambos do Código de Processo Civil. Por fim, visando o prosseguimento do feito em face do executado Alexandre Bello Correa, requer a expedição do mandado de citação, a ser cumprido via oficial de justiça”.

Além disso, Alexandre foi condenado por comportamento processual desleal e por distorcer a verdade, em processo de cobrança da Valecred, no valor de R$3.000.000,00. A Justiça entende que Alexandre tentou desvirtuar os princípios do processo e foi aplicada multa.