Balanço final do Rock in Rio: artistas e influencers em meio a muita publi

Que festival é esse! A edição de 40 anos do Rock in Rio terminou neste domingo, 22, após sete dias de shows e um saldo de muita música, bastidores, polêmicas, artistas e influenciadores. Para fechar a cobertura do festival, que contou pela primeira vez com sertanejos no lineup, a equipe da coluna GENTE reuniu alguns fatos que marcaram a edição especial do evento. Assista a seguir aos destaques.