Ator chama Os Outros de puro suco do Rio de Janeiro: ‘vereador miliciano’

Os Outros se consagrou como a série mais assistida do Globoplay em 2023. Com o sucesso, a segunda temporada deve estrear ainda esse ano, dessa vez com novos personagens, ambientada em um novo condomínio carioca. O ator Nicolas Prattes, ao apresentar a novidade no Rio2C, evento de criatividade no Rio de Janeiro, definiu a série como o “puro suco de Rio de Janeiro”: “tem vereador miliciano e família estelionatária”.

Na primeira parte da história, duas famílias, que vivem no mesmo condomínio de prédios na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, entram em choque após a briga de seus filhos. A discussão escalona ao ponto de se tornar, praticamente, uma guerra, com trocas de tiros e ameaças. Para a segunda parte, retornam Adriana Esteves e Eduardo Sterblitch. O teaser já divulgado mostra Sergio, personagem de Sterblitch, ainda mais poderoso agora que se tornou um político da cidade. Ele irá dominar Marcinho (Antonio Haddad) por meio do dinheiro e travar um novo conflito com Cibele (Adriana). Outro arco a ser abordado é o da fé como arma política.