As trocas de ofensas entre Whoopi Goldberg e Donald Trump

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Whoopi Goldberg vem lançando algumas críticas ao ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, depois dele ter a ofendido em comícios recentes. A troca de ofensas começou após a apresentadora do The View convidar a vice-presidente e candidata às eleições americanas, Kamala Harris, para participar do programa. Durante um discurso, o republicano começou a contar a vez em que conheceu a comediante pela primeira vez, afirmando que ela tinha uma “boca suja” e era “imunda”. “Agora, eu contratei Whoopi para trabalhar para mim como comediante antes disso, há muito tempo, e eu fui. Não sou particularmente tímido sobre o que ouço. A boca dela era tão suja… Ela era tão imunda, suja, nojenta, metade do lugar foi embora. Eu disse que nunca mais a contrataria. Mas, ela era tão suja, cada palavra era imunda, suja, e então eu fui embora. … Oh, que perdedora ela é”, afirmou.

Trump também aproveitou para lançar ofensas contra uma das coapresentadoras, Sunny Hostin, que fez diversas perguntas à democrata, atitude que ridicularizada pelo republicano. “Acho que a outra que faz as perguntas é mais burra que Kamala. Ela é uma burra. Eu a observei ao longo dos anos. Essa é uma mulher burra”, disse.

Em respostas as falas do ex-presidente, a comediante aproveitou o programa desta quinta-feira, 11, para comentar sobre a situação com as outras apresentadoras, Hostin, Alyssa Farah Griffin , Sara Haines e Joy Behar. O grupo começou o episódio ao som de Dirrty de Christina Aguilera. “Então, saímos ao som de ‘Dirrty’, de Christina Aguilera, porque é uma das palavras que Você-Sabe-Quem usou quando falava de mim, em particular, mas ele estava falando de nós em seus comícios”, disse. Além disso, ela não ficou calada sobre os outros comentários de Trump sobre ela. “Eu era imunda, e defendo esse fato. Eu sempre fui imunda, e você sabia disso quando me contratou. Eu fui a atração principal, querido, no seu cassino, que eu poderia ter continuado a jogar se você não o tivesse destruído. Quão burro você é? Você me contratou quatro vezes”, revidou.