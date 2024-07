As surpresas de namorado de Simone Biles às vésperas da Olimpíada

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após uma pausa na carreira para cuidar da saúde mental (leia na pág. 70), Simone Biles, 27 anos, o grande destaque americano para os Jogos de Paris, tem recebido seguidos mimos do marido, o jogador de futebol americano Jonathan Owens, 28. Primeiro, ele pediu férias prolongadas da equipe do Chicago Bears para apoiar a preparação da inigualável ginasta. Depois, fez uma surpresa: uma tatuagem de “S” no dedo anelar, que a deixou derretida, em vídeo imediatamente postado nas redes sociais. “Saber de tudo o que você passou e ver que conseguiu voltar no topo, como sempre, me deixa sem palavras”, escreveu Owens ao vê-la campeã no individual geral da seletiva nos Estados Unidos, último torneio antes de Paris. Simone voa alto.

Publicado em VEJA de 12 de julho de 2024, edição nº 2901