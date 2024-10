As reflexões de Eduardo Moscovis, em dose dupla na TV Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Foi-se a época em que Eduardo Moscovis, 56 anos, figurava na linha de frente dos galãs globais. Agora, ele vem sendo preferencialmente chamado para o papel de pai de protagonista e jura que está tudo bem assim. Com generosa cabeleira grisalha, o desafio da vez é dar vida a um avarento personagem em No Rancho Fundo, a trama das 6. “Não sei de onde apareceram essa barba e os cabelos brancos”, brinca ele, que também pode ser visto na TV em outra etapa, na reprise de Alma Gêmea, de 2005. “Tinha 36 anos e outra cabeça”, reconhece o ator, que, hoje no sistema de contrato temporário com a emissora, como quase todos os colegas, afirma cultivar a liberdade. “Nem consigo mais me ver em exclusividade com empresas”, garante.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 4 de outubro de 2024, edição nº 2913