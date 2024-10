As extravagâncias na festa de 1 ano de Mavie, filha de Neymar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi, completou 1 ano nesta sexta-feira, 4, com uma comemoração que não economizou nas extravagâncias. Nascida em São Paulo, a caçula do jogador viajou para um resort de luxo com os pais na Arábia Saudita. Bruna compartilhou a trajetória até a ilha, feita de helicóptero. “Chegamos no paraíso, viemos passar o aniversário a Mavie aqui no Red Sea, já viemos outra vez, mas agora vamos passar mais dias, com a família e amigos para comemorar o ano dela”.

O resort escolhido é o St. Regis Red Sea Resort, localizado na ilha de Ummahat, semelhante às Maldivas. As reservar variam entre 10 mil a 13 mil reais. O local é composto por diversos quartos desde suítes até vilas que, de tão grandes, é preciso pegar um carrinho de golfe para se deslocar pelas dependências. Esta, no entanto, não é a única comemoração de Mavie – haverá uma festa de aniversário no Brasil em novembro, quando o jogador entra de férias.