As diferenças gritantes entre o Rock in Rio Lisboa e o brasileiro

A edição de 2024 do Rock in Rio Lisboa começou no último fim de semana, dias 15 e 16, e se estende até este sábado e domingo, dia 22 e 23. Nomes como Camila Cabello, Doja Cat e Ivete se apresentam para um público de 80 mil pessoas no Parque Tejo, com vista para o Rio Tejo e a Ponte Vasco da Gama. Nos quatro dias de evento o público se diverte em quatro palcos: Palco Mundo, Palco Galp, Placo Tejo e Super Bock Digital Stage. Além de atrações como os espaços Rota 85, Rock Street, Chef’s Garden, ESC Online Sports Bar, Roda gigante, Slide Pepsi e Área VIP Gato Preto. O evento é transmitido pelo Youtube.

No Brasil, o Rock in Rio vai acontecer nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024, com 700 mil pessoas na Cidade do Rock, zona oeste da capital. Travis Scott, Katy Perry, Shawn Mendes, Imagine Dragons, Avenged Sevenfold e Ed Sheeran são atrações principais. O público se dive em cinco palcos: Placo Mundo, Palco Sunset, New Dance Order, Espaço Favela e Global Village. E atrações como a Babilônia Feira Hype,​ Rota 85, Lounge Club, Gourmet Square, Roda-Gigante, Tirolesa, Megadrop, Montanha Russa e Discovery. O evento é transmitido pelo Multishow, porém, para a edição de 40 anos do festival, a TV Globo deve transmitir ao vivo as apresentações dos headliners do Palco Mundo.

Entre outras diferenças dos dois festivais, pode-se destacar também que em Lisboa não se encontra sujeira deixada pelo público pelo caminho. Não há lixo solto nos gramados, cada um recolhe seu próprio resido do que consumiu e deixa em depósitos mais próximos. Também não se vê filas em banheiros ou aglomerações nos restaurantes. Há mais opções gastronômicas em Lisboa, do que na versão brasileira. Em contrapartida, a animação do público no Brasil é muito mais vibrante mesmo em shows pouco badalados. Entre prós e contras, as edições dos dois países se complementam em termos de organização e apresentações.