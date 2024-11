As dez vezes que Bruno Mars mostrou amor intenso pelo Brasil

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após 15 shows em cinco estados (São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Belo Horizonte), Bruno Mars, 39 anos, encerrou sua turnê no Brasil na última terça-feira, 5, deixando para trás inúmeras provas de quanto ama o país. LEva na bagagem histórias como a da cervejinha em bar de Belo Horizonte (MG) e a ida à arquibancada do Maracanã no clássico Fla x Flu. O cantor ainda volta para casa com uma tatuagem do Cristo Redentor no peito. A coluna GENTE reuniu alguns comportamentos do norte-americano que justificam o “CPF” gigante que ganhou de presente do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

Apelido. A interação com o Brasil foi tão especial, que os fãs apelidaram o cantor de “Bruninho Márcio”. O artista chegou a usar o apelido durante um show no Paraná, levando o público à loucura. O apelido, aliás, virou seu nome social na carteira de identidade fictícia.

Português. Em diversas ocasiões, Bruno fez questão de arriscar palavras em português nos palcos, como: “Eu quero você, gatinha” e “te amo”. Em um show em São Paulo, Bruninho ainda perguntou “cadê as solteiras” porque ele estava “facinho”.

Funk. Arriscando no português, o músico criou um hit com seu nome. Durante um show, dançou cantando “Desce até o chão, esse é o bonde do Brunão”. A paródia conquistou os fãs, que cantaram junto com o ídolo.

Aniversário no Brasil. Mars escolheu o Brasil para comemorar o aniversário de 39 anos, em 8 de outubro. A celebração aconteceu no show em São Paulo, mas com um “esquenta” no bar do hotel onde ficou hospedado, com direito a “parabéns para você” e sobremesa.

Continua após a publicidade

Brasileiros no palco. O repertório não ficou restrito aos seus sucessos. Ele convidou Chitãozinho & Xororó para subir no palco em São Paulo, onde cantaram o clássico sertanejo Evidências. Em outro show, recebeu Thiaguinho, com quem cantou Cheia de Manias, do Raça Negra.

Homenagem à Marília Mendonça. No show no Mineirão, em BH, Bruno selecionou um momento para homenagear a cantora, que morreu em acidente aéreo em 2021. O tecladista John Fossitt começou a tocar um sucesso da artista e logo depois foi exibido nas telas um clipe de um sucesso dela.

Xô, mosquito. Depois de “engolir” um mosquito em uma apresentação, o músico chegou preparado ao show em Brasília. Mars segurou uma raquete elétrica enquanto tocava guitarra. “Vou manter por perto. Hoje, não, Brasília. Hoje, não”, disse.

Carona. Bruninho Márcio foi flagrado andando de moto pelas ruas de Belo Horizonte – na garupa, vestindo uma blusa do Brasil e um boné verde e amarelo.

Continua após a publicidade

Nos bares. Ainda na capital mineira, onde fez a última apresentação no país, chamou a atenção dos fãs ao ser visto sentado na calçada de um bar tomando cerveja. Já em São Paulo, foi a um bar na Vila Madalena, onde saboreou coxinha, pastel, torresminho, bolinho de carne, ostra e bolinho de mandioca.

Fla x Flu. O futebol também esteve presente na agenda do astro. Ele foi assistir ao clássico entre Flamengo e Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, acompanhado da cantora Rosé, da banda Blackpink. Os dois foram flagrados diversas vezes pelas câmeras no estádio e também tietados pelos torcedores.