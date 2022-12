As ‘decepções’ que os astros revelam para Lula e Janja no dia da posse

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A convite da coluna, a taróloga, numeróloga e estudiosa da astrologia Adriana Kastrup, 60 anos, aponta o que os astros indicam para a posse e o mandato do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de sua mulher Janja. Ela fez a mandala astrológica segundo o tarô para o ano de 2023 do casal. Lula tem como palavra de sucesso o “compartilhamento” e precisará cuidar com carinho das alianças, além de ficar atento com a saúde. Já Janja vem com muito mais poder do que pensa, mas tem que se preparar para possíveis decepções.

Segundo Kastrup, Lula começa o ano muito bem, com bastante apoio e com um direcionamento para boas decisões. Mas precisa cuidar da saúde e não é só a dele, mas de pessoas da família que estão em vulnerabilidade. O futuro presidente vai conseguir ter o Congresso muito perto, apesar da divisão em função do Bolsonaro, “vai ter mais aceitação do que oposição”.

“O olhar do estrangeiro estará mais aberto para ele, mas também com rejeição. Ele vai precisar apertar laços da diplomacia e relações exteriores. Também, haverá necessidade de mudanças, mesmo que ele não queira, mas vai ter que fazer. Lula não vai governar sozinho, com decisões unilaterais, a partir desse mandato vai ter que compor muito, um poder ‘compartilhado’. Se ele quiser êxito, é importante que faça alianças e evite pessoas polêmicas no governo”, diz Adriana.

Para Janja a previsão é que venha com mais poder do que pensa, mas é fundamental ser cuidadosa com a mídia e pessoas à sua volta. A futura primeira-dama vai fazer um trabalho importante e de grande alcance. Como consequência, os olhos do exterior vão se voltar para ela, “que vai ser muito convidada pelo estrangeiro”. Porém, precisará ter atenção nos gastos, para deixar tudo muito claro, de forma transparente.

“O que me chama a atenção é que os dois têm uma combinação complicada na saúde. Ambos precisam de atenção nessa área. Existe uma vulnerabilidade na saúde e na moradia. Importante eles terem uma segurança muito boa, de seus familiares, de moradia. Também, Janja e Lula podem brigar bastante, há uma vulnerabilidade no casal ao longo do governo. E aponta algumas decepções de pessoas próximas, ela parece estar esperando muito das pessoas”, diz Kastrup.