As cantoras cotadas para se apresentar na abertura da Olimpíada de Paris

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Poucos dias antes da Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos em Paris, no dia 26 de julho, as atrações do evento ainda estão em aberto. Lady Gaga foi vista chegando à capital francesa e há rumores de que ela estaria ensaiando sua apresentação segundo a Variety. A estrela do R&B Aya Nakamura e Celine Dion também estão cotadas para se apresentar. Aya, artista francesa mais ouvida nos serviços de streaming, foi alvo de ataques racistas e xenofóbicos, por ser uma mulher negra, com origem no país africano Mali, depois que a possibilidade da apresentação foi levantada em março. Já Celine foi diagnosticada com síndrome da pessoa rígida (SPR), o que a faz ter dificuldades para cantar.

Pela primeira vez na história, a Cerimônia de Abertura está programada para acontecer fora de um estádio e será realizada ao longo do Rio Sena, que atravessa a cidade. O show náutico terá 85 barcos transportando atletas de cada delegação olímpica. Começando na Pont d’Austerlitz e terminando no pé da Torre Eiffel, a cerimônia mostrará os marcos históricos da cidade e reunirá 3.500 atores, dançarinos e artistas musicais.