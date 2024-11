As autoridades que vão participar do G20

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai receber chefes de Estado de diferentes regiões, na reunião anual de líderes das 20 maiores economias do mundo, o G20, que acontece nesta segunda, 18, e terça-feira, 19, no Rio de Janeiro. Abreviação de “Grupo dos 20”, o G20 é uma espécie de clube de cooperação econômica internacional que tem como objetivo debater temas para o fortalecimento da economia internacional e o desenvolvimento socioeconômico global. Os países que compõem o G20 são África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia e Turquia, além dos blocos União Africana e União Europeia.

São aguardadas mais de 50 delegações de 40 países. Entre os confirmados estão os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, da China, Xi Jinping, da África do Sul, Cyril Ramaphosa, do México, Claudia Sheinbaum, e da Indonésia, Probowo Subianto. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, se recusou a comparecer à Cúpula devido a um mandado de prisão contra ele por crimes de guerra. Ele será representado pelo ministro das Relações Exteriores, Sergey Lavrov.

Também são esperados os presidentes da Argentina, Javier Milei, do Canadá, Justin Trudeau, da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, da França, Emmanuel Macron, da Turquia, Recep Erdoğan, além dos primeiro-ministros da Austrália, Anthony Albanese, da Alemanha, Olaf Scholz, da Itália, Giorgia Meloni, da Índia, Narendra Modi, do Japão, Shigeru Ishiba, e do Reino Unido, Keir Starmer.