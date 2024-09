As atrações do Rock in Rio que já tiveram problemas na justiça

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Alguns nomes presentes no line-up do Rock in Rio 2024 já tiveram alguns problemas com a justiça. Um deles é o funkeiro Poze do Rodo, que se apresenta no domingo, 15. Ele já foi preso por tráfico e associação criminosa ao tráfico de drogas. E em setembro de 2019, foi detido por apologia ao crime, corrupção de menores e tráfico de drogas durante um show em Sorriso (MT.

O rapper Orochi, que se apresenta na sexta-feira, 13, foi preso em 2023, em Búzios, no Rio de Janeiro. Uma operação em conjunto das polícias Civil e Militar encontrou armas e drogas na casa onde o artista passava férias. Além dele, Chefin, que cantou no mesmo palco, é investigado por divulgar sorteios falsos na internet.

Já entre os nomes internacionais, Travis Scott, headliner do dia 13, foi detido em Miami, nos Estados Unidos, e em Paris, na França, após confusões na rua. O rapper britânico 21 Savage ficou detido por nove dias, em 2019, por residir de forma ilegal nos Estados Unidos.