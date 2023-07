As asneiras proferidas por Robert Kennedy Jr

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Uma coisa ele é: consistente. Não causou, portanto, grande surpresa (embora motivasse intensa condenação) a afirmação do advogado Robert Kennedy Jr., 69 anos, de que as vacinas contra a Covid-19 (as mesmas que acusou de conterem microchips para controlar a população) foram concebidas para proteger menos os brancos e os negros e imunizar mais certos grupos, como judeus e chineses. Candidato a presidente pelo Partido Democrata, esse Kennedy, sobrinho de um dos políticos assassinados mas renegado por toda a família, só abre a boca para proferir insanidades. Ele é contra toda e qualquer vacina. Acha que os trans são trans por causa de produtos químicos presentes na água potável. Disse que conversa com mortos todo dia (depois desdisse). E, claro, acha que a CIA matou o tio John.

Publicado em VEJA de 26 de julho de 2023, edição nº 2851