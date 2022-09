Arquitetos apresentam ambientes sofisticados a preços acessíveis

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O evento ‘Morar Mais’ apresenta sessenta espaços decorados por arquitetos e designers, representando os cômodos de uma casa, com o desafio de elaborar ambientes sofisticados numa proposta acessível ao bolso. A coluna esteve na mostra, criada por Lígia e Sabrina Schuback em 2004, e que agora acontece num casarão em São Conrado, no Rio. A seguir, cinco ambientes que mais se destacam:

Suíte e Banho do Mar – Micheline Miranda e Andréa Silveira: Moderno e minimalista, porém cheio de personalidade. Idealizado para uma pessoa que já desbravou o mundo e tem dentro de casa um lugar onde se sinta transportado para a tranquilidade do mar. Destaque para paredes com bosserie em tom de verde que acalma. O quarto mistura peças com lembranças afetivas, texturas e estilo. O espaço Banho Mar é de materiais nobres, somado à luminosidade natural para bem estar (foto acima).

Espaço da Escritora – Catarina Fonseca Mutz: Foi criado em homenagem à Thamires Hauch, influenciadora digital e escritora best-seller, na intenção de proporcionar um espaço completo para a produção de seus conteúdos, mas com foco na produção de novos livros. Traz como partida o tema de seu primeiro livro: Faça o amor ser fácil. O propósito é transmitir sentimentos através da arquitetura, assim como num bom livro.

Escritório da Casa – Ana Paula Coutinho: Pensado para pessoas que queiram se reconectar à natureza após a pandemia. Um ambiente de trabalho favorável à produtividade e ao bem-estar, concilia desenvolvimento intelectual à decoração de elementos da biofilia, como uso de formas orgânicas no mobiliário, texturas e vegetação.

Varanda Solar – Andrea Carminate: O projeto foi desenvolvido para desfrutar da vista do mar e da Pedra da Gávea, relaxando no espaço aberto. Painéis em madeira remetem à natureza. Mobiliário com linhas leves e cores alegres têm destaque sob a iluminação diferenciada.

Banheiro Natureza Sustentável – Bia Souza: Com conceito da neuroarquitetura e beleza do rústico, o banheiro combina luminosidade e características que se unem ao rústico com sustentabilidade. Uma decoração toda artesanal, sem características de obra, no qual foi possível trazer ao espaço a leveza do branco.

