Após quatro anos, ‘Chaves’ e ‘Chapolin’ voltam à televisão

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Quatro anos depois, Chaves e Chapolin vão voltar a ser transmitidos em televisão aberta. O anúncio foi feito pelas redes sociais UniMás, emissora norte-americana dedicada a língua espanhola. Os dois seriados estão fora do ar no Brasil desde agosto de 2020 devido às divergências entre a Televisa, empresa que detém os direitos autorais do seriado, e os canais brasileiros. Durante 36 anos, os programas foram exibidos pelo SBT. Agora, a reestreia de Chaves será no dia 23 de setembro, enquanto que Chapolin dia 24. Não foi divulgado, no entanto, se a exibição também ocorrerá no Brasil, mas há expectativas sobre o retorno, já que a Televisa está negociando com as emissoras nacionais.