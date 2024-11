Após internação ‘grave’, Mario Frias compra briga por Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O deputado federal Mario Frias (PL), de 53 anos, foi internado no começo do mês após ser diagnosticado com trombose arterial, condição grave que, se não for tratada adequadamente, pode ter graves consequências e levar até a óbito. Passado o susto, ele voltou à ativa com tudo nas redes sociais.

Em participação num podcast nesta quarta-feira, 20, o deputado federal se exaltou no tom de voz ao mandar um recado revoltado a quem chama o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de “frouxo”. “Está sentado com o rabo no sofá em casa, conseguindo likezinho, ganhando uma monetizaçãozinha, e vem querer dizer o que é verdade e o que não é, rapaz? Olha só, eu tenho 30 anos de carreira. Aqui entre nós, podia estar lá no meu sítio, no Rio Grande do Sul, com o meu sogro, minha filha, minha família. Eu dei o sangue por esse governo porque eu vi, pela primeira vez na história, um homem honesto, um homem íntegro, um cara patriota, corajoso, estrategista”, alegou ele que, entre junho de 2020 e março de 2022 foi Secretário da Cultura no governo Bolsonaro.