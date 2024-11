Após dois anos, Jout Jout ressurge e esgota ingressos de encontro com fãs

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após dois anos sem aparecer na internet, a ex-youtuber Jout Jout ressurgiu na mídia pela primeira vez desde que encerrou seu canal do youtube. Agora vivendo uma vida simples e longe das telas, ela diz que nao tem mais internet em casa. Televisão é outro item abolido. Aliás, a casa é feita de palha e pedra, sem banheiro e água encanada. “Estou totalmente dedicada ao lar e percebendo que nunca soube me dedicar a isso. Lavar roupa, fazer comida, lavar toda a louça, varrer, passar pano. Aprendendo a viver, né? Me manter limpa, alimentada. Viva. Terceirizava muito o ‘me manter viva'”, disse a um podcast.

A decisão de Jout Jout foi feita em 2020, durante a pandemia, quando parou de publicar vídeos. Ela apareceu só dois anos depois anunciando que não se dedicaria mais a essa carreira. Desde que mudou de vida, engravidou e atualmente vive junto com o pai do filho. Segundo ela, foi apenas com o anonimato que conseguiu encontrar paz. “Era isso que queria. Tudo começa com: ‘Eu não te conheço?’, ‘você não me conhece!’, e a gente traz coisas sem esperar quase nada uma da outra”, disse. Com portas abertas para um possível retorno, a jornalista divulgou que irá fazer um encontro com os fãs no dia 21 de dezembro no Teatro Municipal de Ouro Preto (MG). Os ingressos variam entre 80 a 120 reais, mas já esgotaram.