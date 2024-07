Após derrota de Rafaela Silva, Netflix Brasil ‘compra briga’ contra Japão

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Até o streaming se rendeu ao clima olímpico. A conta da Netflix Brasil no instagram exibiu nesta segunda-feira, 29, um jocoso bloqueio à conta japonesa da empresa. Para quem não pescou, a coluna GENTE explica: o Japão ganhou do Brasil no judô (Rafaela Silva perdeu a chance da medalha de bronze), no futebol e no skate. O placar desfavorável nas Olimpíadas tem gerado memes de boicote a tudo que é do Japão. Já tem até gente sugerindo bloqueio a animes e comida japonesa. Xii…