Após ameaças, Bolsonaro renova concessão da TV Globo

VEJA Mercado - terça, 20 de dezembro

A linha do tempo da PEC da Transição para o mercado e a importante queda no dólar comercial são os destaques do dia

Os deputados acertam os últimos detalhes para a votação da PEC da Transição ainda nesta terça-feira, 20. A proposta foi desidratada novamente e deve vigorar por apenas um ano. No mercado financeiro, os investidores haviam precificado duramente a proposta que previa um rombo de 200 bilhões de reais no teto de gastos. As mudanças no texto ao longo do tempo, contudo, provocam uma mudança na direção dos ativos listados em bolsa