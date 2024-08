Aos 88 anos, Tom Zé é internado em São Paulo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O cantor Tom Zé, de 88 anos, está internado desde sexta-feira, 23, no hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo. O artista deu entrada na unidade após sentir fortes sintomas de gripe e foi submetido a diversos exames, mas ainda não tem um diagnóstico fechado, segundo Neusa Martins, 83, esposa e empresária do artista. Ela também garante que o cantor está consciente e tem a expectativa de receber alta nesta terça-feira, 27. Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, Neusa falou sobre o estado de saúde de Tom Zé antes da internação: “ele tem um pouco de anemia e uma fragilidade no rim”.

Tom Zé é considerado um dos principais nomes do movimento tropicalista no Brasil. Com uma carreira que atravessa décadas, ele é uma das figuras mais originais e importantes da história da música popular brasileira.