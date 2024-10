Aos 71 anos, Cyndi Lauper traz sua turnê de despedida ao Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Cyndi Lauper, 71 anos, está no que chama de “turnê de despedida”. Ícone da atitude punk, a cantora americana vem há alguns meses numa série de shows pela América do Norte. Antes de seguir para a Europa, ela faz um pitstop no Brasil – nesta sexta-feira, 20, é a atração do Palco Mundo do Rock in Rio, no “Dia Delas”, data dedicada a artistas mulheres.

Defensora da causa LGBTQIAPN+, Lauper tornou público o diagnóstico de psoríase em 2015. Foram necessários cinco anos para que ela encontrasse o tratamento correto para as lesões que passaram do couro cabeludo para o rosto, e a deixaram tão triste que chegou a ficar um tempo sem cantar. Agora recuperada, ela quer sair de cena em grande estilo. Merece.