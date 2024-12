Ao lado de Viola Davis, CEO da O8 Partners vai ao GP da F1

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Diego Fernandes, CEO da O8 Partners, esteve em Abu Dhabi neste domingo, 8, para acompanhar o último Grande Prêmio da Fórmula 1 da temporada. O empresário foi a convite da Redbull e do piloto Felipe Drugovich para viver uma experiência exclusiva de bastidores da corrida, inclusive se encontrar com Viola Davis e Jared Leto para conversar sobre o cenário cultural brasileiro. A ida até o evento também abriu portas de novos negócios e parcerias para Diego, que visa a fomentar as relações comerciais entre o Brasil e o mercado internacional.

Ele também se encontrou com o surfista americano já aposentado Kelly Slater e o brasileiro Italo Ferreira. Além disso, esteve com Zayed Alkhoori, diretor de relações comerciais Etihad, Lapo Elkann, herdeiro da Ferreira e Felipe Gabriel Xavier, com quem tem um projeto de maior presença internacional do Brasil nas produções estrangeiras. “Estamos em momento de forte expansão internacional da O8 junto à multinacionais, em diversos países, Emirados Árabes faz parte da nossa estratégia, estar aqui em Abu Dabhi, com nossos clientes e ampliar nossas conexões é valioso para nós, acredito muito na força dos relacionamentos e nesse tipo de experiência, para crescimento e prospecção dos nossos negócios”, afirmou.

