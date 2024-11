Anitta perde Grammy e vê veterano brilhar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Anitta, 31 anos, brilhou ao chegar no tapete vermelho da 25ª edição do Grammy Latino, nesta quinta-feira, 14, em Miami, nos Estados Unidos, mas acabou voltando para casa sem troféus. A artista foi indicada ao prêmio de Gravação do Ano com Mil Veces, mas quem levou o gramofone foi Juan Luis Guerra, 67, pela performance em Mambo 23. O dominicano, aliás, também ganhou a categoria de Álbum do Ano por Radio Güira, vencendo Xande de Pilares, que concorria com o disco Xande canta Caetano. No evento, a cantora fez uma apresentação ao lado de Tiago Iorc, homenageado Sérgio Mendes, que morreu no dia 5 de setembro, aos 83 anos.