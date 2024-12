Anitta ofusca artistas no Prêmio Multishow

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No Prêmio Multishow, nesta terça-feira, 3, que celebra a música brasileira, os olhos da plateia estavam voltados para as apresentações do palco, mas só até Anitta chegar. A cantora é homenageada com o Troféu Vanguarda, criada exclusivamente para ela, mas também tem angariado outras categorias. Como o Melhor Clipe do Ano, com Mil Veces e Melhor Funk, ao lado de Pedro Sampaio. Quando foi receber o primeiro troféu, a plateia fã clube já gritava: “melhor cantora do Brasil”. “Fazer clipe no Brasil não vale a pena. Hoje não dá para fazer clipe de todas as musicas, hoje em dia não dá. Não tem dinheiro para isso. Então obrigada a quem ainda valoriza”, disse Anitta em discurso.