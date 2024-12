Anitta coloca Globo em ‘sinuca de bico’ durante Carnatal

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Responsável pela transmissão do Carnatal, o Carnaval fora de época do Rio Grande do Norte, a afiliada da TV Globo da região foi pega de surpresa e acabou ficando em uma “sinuca de bico” quando Anitta, 31 anos, fez a performance de Capa de Revista, música do seu novo álbum, Ensaios da Anitta. Como estava ao vivo, a emissora não teve tempo de censurar as partes mais quentes da letra, e o espetáculo acabou sendo exibido assim mesmo em horário nobre.

Publicidade