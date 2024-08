Angélica abre o jogo sobre a fase longe dos programas da TV

Fora da TV Globo desde 2019, Angélica, 50 anos, tem encontrado tempo para se dedicar à família, coisa que nunca conseguiu fazer direito enquanto esteve à frente das atrações da emissora. Entre as pequenas conquistas do dia a dia, comemora o reencontro com o marido, Luciano Huck. “A gente melhorou nossa intimidade. Dou crédito a mim mesma, porque tirei esse tempo para me conhecer. Estar mais em casa fazia falta ao casamento”, diz. As agruras de mãe também passaram a atordoar a apresentadora, que luta para manter os filhos, Joaquim, 19, Benício, 16, e Eva, 11, longe do celular. Principalmente, na hora do jantar. “Cada vez mais os jovens conversam com a cabeça baixa, mirando a tela. Falta a troca, o olhar, e isso está me deixando desesperada”, desabafa, sem saber como lidar com a geração Z. O papel de mãe é mesmo difícil.

Publicado em VEJA de 9 de agosto de 2024, edição nº 2905