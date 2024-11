Ana Hickmann detalha perturbação do ex e explica venda de mansão

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ana Hickmann abriu o jogo sobre a relação com o ex-marido, Alexandre Correa, e a venda da mansão em Itu, no interior de São Paulo. Em um vídeo, a apresentadora recebeu o relato de uma fã, que também passou por um término e afirmou que o ex a perturbou por dez anos. Rapidamente, Ana respondeu: “10 anos? Deus que me perdoe. Não, (0 Alexandre) não parou de me perturbar, não vejo a hora. Mas dez anos, gente? Eu sei que falamos que vamos até o inferno pelos nossos filhos, mas perturbação de ex assim… Não, não aguento. Haja saúde para isso”.

Em outro momento do vídeo, ela fala sobre a vida após o divórcio. “Foi um tsunami, mas com isso tudo redescobri algumas coisas na minha vida. O que aconteceu comigo nenhuma pessoa estaria preparada para enfrentar. Redescobri que a mulher dos desafios lá de trás estava adormecida. Ela voltou. Descobri o quanto sou resiliente, forte e o quanto a vida ainda tem coisas boas para me mostrar. (…) Cuido de tudo sozinha, financeiramente e emocionalmente. Quero ver quem vai contestar isso”.

Ana também aproveitou para falou sobre a mansão, que está a venda por 40 milhões de reais. “O mais importante de tudo é que na vida existem ciclos e lugares significam momentos, significam ciclos. A nossa casa faz parte disso e aquele ciclo se fechou. É uma casa linda, maravilhosa, que eu construí com todo o suor do meu rosto, trabalhei muito para construir aquela casa. Coloquei dentro dela todos os desejos de uma menina que nasceu no Rio Grande do Sul, no interior, e que sempre quis ter a família toda por perto”, disse ela em publicação numa rede social.