Além de ‘Tieta’: a volta de Aguinaldo Silva à TV Globo após cinco anos

Aguinaldo Silva não esconde a felicidade de voltar à grade da TV Globo. Nesta segunda-feira, 2, Tieta começa a ser reprisada no Vale a Pena Ver de novo, e O outro passa a ser disponibilizada no catálogo do Globoplay. Mas nao é só. O autor já trabalha na sinopse de uma trama com previsão de estreia para 2026. Sob título provisório de Três Graças, conta a história de uma família formada por mulheres que foram mães jovens e tiveram que lutar para sustentar os filhos sozinhas.

“Não é que eu queira me gabar, longe de mim. Mas no próximo dia 2 de dezembro duas novelas minhas estreiam ao mesmo tempo: Tieta no Vale a Pena Ver de novo e O outro na Globoplay. Sem falar que já estou escrevendo a outra…”, disse ele no X. Aguinaldo estava longe da Globo desde janeiro de 2020, após mais de 40 anos de trabalho.