Adversário de Medina, Jack Robinson provoca com tentativa de foto igual

Jack Robinson esquenta o duelo com Gabriel Medina pela semifinal das Olimpíadas de Paris. Após garantir a classificação, postou uma foto que remete àquela que viralizou com o brasileiro logo no começo dos jogos. Robinson e Medina caem na água nas Polinésia Francesa neste sábado, 3, para definir vaga na final masculina do surfe. Quem vencer a bateria garante medalha e briga pelo ouro com o vencedor da disputa entre Kauli Vaast (FRA) e Alonso Correa (PER). Os perdedores definem o bronze. A foto do australiano foi para o Instagram e, claro, as comparações foram inevitáveis.