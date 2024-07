A troca de farpas entre Chitãozinho, Xororó e Zeca Baleiro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Zeca Baleiro, durante seu show no Festival Turá, em São Paula, neste sábado, 20, alfinetou Chitãozinho e Xororó e outros artistas do gênero. “Eu sei que vocês vieram mais cedo para o show do Chitãozinho & Xororó, mas agradeço, mesmo assim. Eu não sou o curador do festival. Se fosse, não escalaria nosso show para 14h. Isso é hora de comer. Eu não vou ficar. Vou para casa assistir Renascer. Estou viciado na novela. Mas só por isso não vou ficar”, provocou Zeca, que subiu ao palco com Chico César à tarde, referindo-se à apresentação dos sertanejos, marcada para começar às 20h25. O clima, claro, esquentou nos bastidores.

Mais tarde, Chitãozinho e Xororó falaram do assunto à imprensa. “Adoro novela das 9, estou acompanhando também. Acho que ele se enganou, porque novela das 9 que tocava música nossa era Terra e Paixão. Mas é tudo brincadeira. A gente admira o Zeca também. É brincadeira dele”, disse Xororó. “Se ele tivesse ficado, ele ia se surpreender e ver que a gente começou lá na infância em 1970, mas nossa música foi atravessando gerações, porque a gente sempre se preocupou com a qualidade musical, com a sonoridade. A gente sempre procurou inovar e colocar músicas que as pessoas pudessem se identificar. Músicas e instrumentos, a gente sempre foi ousando”, completou Chitãozinho. “Acho que talvez ele precise se informar um pouquinho mais para entender bem o que é Chitãozinho & Xororó. Talvez incomode um pouco, porque o Brasil é um país rural e a música sertaneja é a música mais consumida há gerações. Isso não vai mudar. Meu Zeca, talvez você precise cantar uma música sertaneja, quem sabe um dia a gente faça uma parceria”, voltou Xororó. Por fim, o irmão arrematou, encerrando o papo. “Assista menos novela e ouça mais sertanejo”. Xii…