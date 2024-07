A surpreendente posição de Sharon Stone após Kevin Spacey ser ‘cancelado’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Sharon Stone, estrela de Instinto Selvagem, defendeu o ator Kevin Spacey das acusações de agressão sexual que ele recebeu nos últimos anos. Em uma entrevista recente para o The Hollywood Reporter, a atriz disse que ele estava afastado por ter agredido homens e que as pessoas estavam bravas com ela por se posicionar a favor do artista.

“Eu disse que depois de fazer terapia por sete anos, sem poder trabalhar, perdendo sua casa, perdendo tudo, ele deveria ter permissão para voltar. Ele entrou em contato com todos que ofendeu e disse que sentia muito. Kevin agarrou as pessoas pelos genitais. Muitas pessoas. Mas ninguém (disse publicamente) que ele as estuprou ou as forçou a um encontro sexual. Há muito ódio porque no caso dele foi homem contra homem. É por isso que ele não tem permissão para voltar. Porque ele ofendeu os homens. Mas posso te dizer quantos homens agarraram meus genitais na minha vida? Muito mais do que Kevin Spacey agarrou os genitais dos homens. E nenhum deles jamais se desculpou comigo”, disse Sharon.

Durante o julgamento por agressão sexual no Reino Unido, em julho de 2023, Spacey disse que ficou “arrasado” pelas acusações e que achava que estava sendo “romântico” e “íntimo”. O ator foi considerado inocente de nove acusações de agressão sexual, enquanto outras acusações iniciais foram anuladas.