A suntuosa cobertura que herdeira do Grupo Globo pôs à venda; veja fotos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A coluna GENTE descobriu que uma belíssima cobertura pertencente à Paula Marinho, filha do João Roberto Marinho, presidente do Grupo Globo, está à venda na Avenida Vieira Souto, em Ipanema, Rio de Janeiro. Um site de corretagem informa que o condomínio do local é atualmente de 29.040 reais, além do IPTU mensal de 35.568 reais. Ou seja, os gastos chegam a quase 65.000 reais por mês. Agora vem a melhor parte: o preço de venda… a bagatela de 120 milhões de reais.

Mas não se trata de qualquer imóvel. Representante famoso da arquitetura moderna carioca, o edifício Juscelino Kubitschek foi construído em 1960, sendo o único residencial da orla de Ipanema projetado por Oscar Niemeyer (1907-2012). Na época da construção, a legislação do Rio só permitia prédios com gabaritos baixos na orla do bairro. Niemeyer então desenhou um pequeno prédio em forma de prisma de vidro com 20 metros de largura x 14 de altura, suspenso por pilotis com três apoios centrais.

As famosas curvas de Niemeyer estão escondidas no seu interior. Uma abertura sinuosa e uma escada escultórica interligam os dois últimos andares (imagem acima), tendo ainda a única piscina semiolímpica num prédio do Rio (imagem abaixo). O prédio foi construído por Sebastião Paes de Almeida, entao presidente do Banco do Brasil e ministro interino da Fazenda de JK. Paes de Almeida emprestou um apartamento para o ex-presidente morar, o que causou a JK um processo por corrupção, do qual foi inocentado.

A cobertura toda reformada possui arquitetura do Studio Arthur Casas, projeto de luminotécnica e vista cinematográfica para o mar. Com layout contemporâneo, inclui armários Ornare, pisos de mármore e marcenaria Calmom. Além de cinco suítes distribuídas em três andares, chama a atenção o último piso, com terraço aberto com vista para o mar e o Morro Dois Irmãos, além de uma piscina com raia de 18 metros e hidromassagem.