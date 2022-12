A rotina familiar de Juliano Cazarré com filha recém-nascida internada

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Há cinco meses que o ator Juliano Cazarré, 42, e a bióloga Letícia, 38, vivem angustiados com o estado de saúde de Maria Guilhermina, a filhinha que nasceu com anomalia de Ebstein, uma cardiopatia congênita rara. Enquanto Letícia faz vigília na UTI do hospital em que ela está internada em São Paulo, Cazarré levou três dos outros quatro filhos do casal (Vicente, Inácio e Gaspar — eles também têm Maria Madalena) ao circo no Rio de Janeiro. “A vida deles tem de seguir. Eles precisam de alegria, de brincadeira”, explica Cazarré. “A gente tem fé que vai dar certo e logo a família estará reunida de novo. Nestes tempos implacáveis, o ator recebeu críticas por se permitir um momento de lazer.

Publicado em VEJA de 21 de dezembro de 2022, edição nº 2820