A revelação de Príncipe Albert sobre casamento com Charlene

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após treze anos de casamento com a princesa de Mônaco Charlene, 46 anos, o Príncipe Albert, 66 anos, praticamente confirmou os rumores de infelicidade que cercam a vida do casal, ao contar como conheceu a esposa. O encontro é uma decepção para quem aposta no amor à primeira vista, tal como nos contos de fada. Os dois estiveram juntos pela primeira vez em 2000, em um evento da Federação de Natação de Mônaco, mas só trocaram alianças onze anos mais tarde. “Não sei se nos apaixonamos naquela época. Ela era uma excelente nadadora. Parecia amigável, alegre e acessível”, disse Albert para a revista Paris Match. Mãe dos gêmeos Jacques e Gabriella, 9 anos, a ex-atleta olímpica, que chegou a ser internada nos últimos anos para tratar da saúde mental, manteve silêncio sobre as revelações do marido.

Publicado em VEJA de 16 de agosto de 2024, edição nº 2906