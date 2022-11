A resposta do STF ao curtíssimo discurso de Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Quebrando um silêncio de mais de 45 horas, Jair Bolsonaro (PL) foi ao Palácio da Alvorada discursar, depois da derrota para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no último domingo, 30, no segundo turno das eleições presidenciais. No perfil oficial do Supremo Tribunal Federal (STF) no Twitter, foi veiculada uma nota sobre a importância do pronunciamento do mandatário. “O Supremo Tribunal Federal consigna a importância do pronunciamento do Presidente da República em garantir o direito de ir e vir em relação aos bloqueios e, ao determinar o início da transição, reconhecer o resultado final das eleições”. A presidente da Suprema Corte do país é a ministra Rosa Weber, que assumiu o cargo em setembro.

Bolsonaro tentou se reunir com os ministros do STF, que recusaram o encontro até que ele fizesse declaração assumindo a derrota nas urnas. Após o feito, o encontro enfim ocorreu.

