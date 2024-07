A resposta certeira de Vini Jr por críticas pesadas de Tiago Leifert

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Vini Jr rebateu críticas que recebeu de Tiago Leifert sobre seu desempenho na Copa América nesta quarta-feira, 3. “Ele apenas quer colocar o Brasil contra mim e nossa seleção. Menos mal que poucas pessoas assistem ele”, comentou o jogador de futebol no X. Após a vitória do Brasil contra o Paraguai, por 4 a 1, na sexta-feira, 28, o jornalista afirmou que a atuação do atacante não é a mesmo de quando joga no Real Madrid.

“O Vini, que eu vi muita gente falar: ‘Agora o Vini tem um jogo para ele, agora é o Vini do Real Madrid’. Oi? De jeito nenhum, não é mesmo o Vini do Real Madrid. Esse é o Vini recém-saído do Flamengo, que jogava para ele. Que dribla para trás e que quer dar carretilha o tempo inteiro. Se o Vini faz isso no Real Madrid, o Florentino Perez e o Ancelotti comem o fígado dele no intervalo. Ele não é louco de fazer isso no Real Madrid. Entendo que tenha sido importante, que ele precisava de um jogo desse para driblar, ir para cima, meter gol e se sentir bem. Mas o Vini jogou para ele, não pela Seleção brasileira. Ele estava muito mais preocupado em acertar um drible do que dar uma assistência”, disse Tiago em live do canal TiaGOL.