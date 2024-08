A responsável por bolo russo, sucesso no Rio em meio à guerra na Ucrânia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Do outro lado do oceano, a milhares de distância do Brasil, vem a inspiração para o Medovik, bolo que tem conquistado fãs abaixo da linha do Equador. A iguaria também dá nome a primeira loja no Brasil especializada no tradicional bolo de mel russo, também preparado na Ucrânia – justamente os dois países que travam guerra territorial há mais de dois anos. A boutique em Ipanema, na zona sul do Rio, se tornou uma ponte cultural entre as nações. À frente da empreitada, a carioca Raisa Coppola, 33 anos, psicóloga de formação e apaixonada pela cultura russa. Ela conversou com a coluna GENTE sobre o que a motivou a investir no delicioso doce (feito com finas camadas de biscoitos artesanais com infusão de mel e recheio de smetana – uma espécie de creme azedo).

“Não tinha pretensão com gastronomia, mas sempre tive uma proximidade forte com a cozinha, porque minha família é toda italiana. Comecei a ter essa intimidade maior com doces. Ao mesmo tempo, desde a adolescência, sempre gostei da literatura russa. E em uma viagem para conhecer o país, comi esse doce, visualmente diferente. Quando voltei, quis comer de novo e não tinha ninguém que fizesse”, diz ela, que, após algumas viagens, resolveu faz aulas particulares de russo.

Raisa também dá pitacos na situação geopolítica entre Rússia e Ucrânia. Na sua visão, isso acabou favorecendo as vendas. “Pensei que iria me afetar, mas isso não aconteceu, as vendas continuaram a aumentar. Primeiro, pelo fato de eu não ser russa, mas uma amante da cultura. Segundo, de nunca ter me posicionado a favor do (Vladimir) Putin, mas como a maioria dos russos se sentem, com um pesar de guerrear com país irmão. As pessoas curtiram descobrir uma cultura que não se fala”, defende ela, que aprendeu a fazer o doce com vídeos no Youtube. Pelas redes sociais, Raisa explica um pouco da história da Rússia, o que só aumenta o interesse do público pelo sabor do seu já famoso Medovik. O bolo inteiro chega a custar até 415 reais, nos sabores nozes, pistache, caramelo ou maracujá.