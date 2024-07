A relação ‘melhores amigos’ de Justin Bieber com casal milionário da Índia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Felicidade o dinheiro não garante, mas amizades furtivas estão disponíveis no mercado. Que o digam os noivos Anant Ambani, 29 anos, e Radhika Merchant, 29, o casal indiano que protagonizou o casamento do século, em Mumbai. Entre os 1 500 convidados da celebração, estavam figurões do jet set internacional como as irmãs Khloé e Kim Kardashian, Mark Zuckerberg e a filha do ex-presidente americano Donald Trump, Ivanka Trump. Quem mais apareceu ao lado dos pombinhos, no entanto, foi Justin Bieber, 30. O cantor animou a festa digna de um marajá e demonstrou intimidade com a família. Motivos para sorrir não faltam, afinal ele faturou 10 milhões de dólares pagos pelo pai do noivo, o magnata Mukesh Ambani, o homem mais rico da Ásia.

Publicado em VEJA de 19 de julho de 2024, edição nº 2902