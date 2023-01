A relação de Gisele Bündchen com seu instrutor de jiu-jítsu

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Três meses depois de anunciar o divórcio de Tom Brady, 45 anos, a fila parece ter andado mesmo para Gisele Bündchen. A modelo foi fotografada neste início de ano em uma corrida matinal com o instrutor de jiu-jítsu Joaquim Valente na Costa Rica, onde ela tem casa e foi vista pela primeira vez com o brasileiro. Os inevitáveis amigos fofoqueiros negam que haja namoro. “Ele é professor dos filhos dela há anos”, diz um deles. Enquanto Gisele, 42, relaxa na praia, o ex amarga dissabores. O Tampa Bay Buccaneers, time de futebol americano pelo qual insistiu em jogar mais uma temporada — suposto motivo do divórcio —, terminou o campeonato com nove derrotas (Brady nunca havia passado por isso) e desempenho abaixo da crítica.

Publicado em VEJA de 25 de janeiro de 2023, edição nº 2825