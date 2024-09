A reflexão da mãe de Kayky Brito após um ano do acidente

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Sandra Brito usou as redes sociais, nesta segunda-feira, 2, para relembrar o acidente sofrido pelo filho, Kayky Brito. O ator foi atropelado há um ano na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. “Não poderia deixar de agradecer esse dia. Passamos por tantas turbulências, mas Deus infinitamente nos abençoa todos os dias. Obrigada meu Pai por nos trazer de volta a vida. A força do meu filho nos motiva todos os dias. Estamos juntos pra sempre Kayky. Na alegria e na tristeza. Obrigada por todas as orações. Somos eternamente gratos. Te amo!”, escreveu no Instagram. Ele ficou 27 dias hospitalizado por conta de politrauma corporal e traumatismo craniano. Na ocasião, Brito estava em um bar próximo ao local, acompanhado do amigo Bruno de Lucca. Atualmente, ele faz uma participação em Família é Tudo, novela das sete da TV Globo.