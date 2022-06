A redenção de Ney Matogrosso no Rock in Rio Lisboa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ney Matogrosso foi à forra no início da noite deste sábado, 25, no Rock in Rio Lisboa. Depois de ser atacado por metaleiros na primeira edição do Rock in Rio, em 1985, o cantor fez uma apresentação memorável em seu retorno a um show solo no festival. O artista, que surgiu no palco Galp Music Valley descalço e com um figurino dourado grudado ao corpo, botou seu “Bloco na Rua” – nome de sua turnê – durante 1h10. Foi de “Sangue Latino”, de Secos & Molhados, a “Jardins da Babilônia”, de Rita Lee, passando por “Iolanda”, de Chico Buarque.

Um dos momentos mais emocionantes, no entanto, foi quando ele cantou “Ponta do lápis”, de Eliezer Setton, reverenciando a comunidade indígena com projeções em um telão. A canção “O Último Dia”, de Paulinho Moska, por sua vez, ganhou uma versão em funk. O repertório que caiu no gosto da plateia, incluiu ainda músicas de Raul Seixas, Sérgio Sampaio, Cazuza e Frejat, entre outros. Em plena forma, Ney, aos 80 anos, dançou durante todo o tempo. Em vários momentos, a plateia, que formou um mar de gente que ia bem além da área em torno do palco, soltou gritinhos com “Eu te amo”, “Lindo”, “Bravo”.

Há 37 anos, quando Ney Matogrosso foi o primeiro artista a pisar no palco do Rock in Rio, ele precisou lidar com a ira dos fãs de heavy metal. O motivo de irritação com o ícone da MPB estava no fato de aquele dia ser dedicado, em sua maioria, às bandas de metal. “Era uma noite dedicada a outro estilo de música e, de repente, surge no palco um cara seminu cantando ‘Deus salve a América do Sul…’. Meia dúzia de metaleiros sem educação, que estavam mais próximos ao palco, começaram a atirar ovos (cozidos) na minha direção”, descreve o artista a VEJA. “Achei que agora, com esse show, seria um bom momento de voltar ao festival”, completou.

Antes de participar da 9ª edição do Rock in Rio Lisboa, o cantor já havia feito outras duas participações no festival. Ele cantou em um tributo a Cazuza há 9 anos. Em 2017, junto com a banda Nação Zumbi lembrou grandes sucessos do grupo Secos & Molhados, do qual era vocalista. Do Rock in Rio Lisboa, Ney segue para shows nos Estados Unidos.