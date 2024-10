A reação de Rodri ao ser vaiado e xingado em premiação da Bola de Ouro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Rodri, do Manchester City, chegou de muletas ao Théâtre du Chatelet, em Paris, para a cerimônia do prêmio Bola de Ouro, nesta segunda-feira, 28. Vencedor do principal prêmio da noite, o espanhol foi vaiado e xingado ar passar pelo tapete vermelho. Sua reação? Fingiu que nada aconteceu ou que nem era com ele. Chegou até a dar tchauzinho aos “fãs”. Rodri chegou de muletas, já que se recupera de lesão no joelho direito. Ele se machucou no jogo contra o Arsenal pela Premier League, no dia 22, e teve que passar por cirurgia.

Cinco horas antes, o Real Madrid cancelou ida ao evento ao ter a informação vazada de que Vini Jr. não seria eleito o vencedor. O clube tinha reservado um avião para 50 pessoas.