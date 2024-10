A reação de Mbappé ao ter nome vinculado a suposto estupro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A defesa de Kylian Mbappé, 25 anos, anunciou que vai registrar uma queixa por calúnia e difamação contra jornais suecos que relataram que o jogador é alvo de uma investigação de estupro na Suécia. Segundo os advogados, o atleta ficou chocado ao ver seu nome vinculado ao caso e que está “tranquilo” e não entende do que pode ser acusado.

“Ele ficou surpreso de ouvir que isso pode envolvê-lo. Ele preferiu ir para o treino e pediu ao meu escritório para não deixar as coisas como estão porque é impossível deixar-se caluniar e difamar dessa forma”, informou a advogada Marie-Alix Canu-Bernard, segundo o Le Monde.

Nesta terça-feira, 15, um promotor disse que foi aberta uma investigação de um suposto estupro ocorrido em um hotel, em Estocolmo, no dia 10 de outubro, mas não mencionou o nome de Mbappé. “O gabinete do promotor de Estocolmo fez uma declaração, mas não nos permite saber se Kylian Mbappé é o alvo. Portanto, não tenho informações que me permitam confirmar se esta é de fato uma queixa apresentada contra ele”, comentou a defesa do atacante do Real Madrid, que afirmou em um post no X que as notícias eram falsas.