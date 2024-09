A reação de Katy Perry com flagra de Orlando Bloom e Kim Kardashian

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Durante o Caring for Women Dinner, jantar beneficente da Keting Foundation realizado em Nova York, o ator Orlando Bloom foi flagrado dando uma conferida no bumbum da socialite Kim Kardashian. Em uma foto, ele aparece ao lado de Katy Perry olhando para a celebridade. Nesta terça-feira, 10, menos de 24 horas depois do registro, a estrela comentou a polêmica no programa de rádio The Elvis Duran Show.

“É você tirando uma foto com a Kim Kardashian e o Orlando para a bunda dela. Tipo, como não fazer isso?”, disse o apresentador do programa em meio a risos. Katy Perry responde: “Tem o meu apoio. Espera aí, qual é a polêmica aqui?”.

Logo depois, o anfitrião da produção leu um texto de um jornal internacional sobre a foto, dizendo que Bloom olhou para o bumbum de Kim Kardashian enquanto estava com a mão direita “pouco acima do bumbum de Perry”. A cantora interrompeu a leitura dizendo: “Ela [a mão de Bloom] já esteve em outros lugares. Peço desculpas pela informação. A minha filha tem 4 anos”.

A cantora e o ator deram início ao seu relacionamento no início de 2016. Os dois estão noivos desde fevereiro de 2019 e são pais da pequena Daisy Dove, de 4 anos. Ela escolheu lançar o sexto álbum de estúdio, 143, na próxima sexta-feira, dia 20, quando subirá ao Palco Mundo do Rock in Rio pela terceira vez.