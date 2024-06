A reação de Adele com fala homofóbica de fã em show

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Adele se apresentou no palco do Las Vegas Colosseum, no Caesars Palace, no sábado à noite, quando alguém na plateia gritou: “Orgulho é uma merda” – em referência a manifestações de orgulho LGBT, como o Dia do Orgulho LGBT, celebrado mundialmente em 28 de junho. A cantora, como apoiadora da comunidade, rebateu a fala homofóbica: “Você veio ao meu show e disse que orgulho é uma merda? Você é estúpido? Se você não tem nada de bom para dizer, cale a boca, ok?”. Adele foi recebida com aplausos da multidão.